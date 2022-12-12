Семен Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиДо 1862
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Елисей Ананьевич
Мать: не указана
Гражданство
С 1801
Место жительства
С 1801
Крещение
1801
Бракосочетание
Между 1817 и 1826
Жена: Прасковья Фоминична
Рождение ребёнка
1826
Сын: Орлов Александр Семенович
Мать ребёнка: Прасковья Фоминична
Работа или профессия
До 1862
Мещанин
Похороны
До 1862
Смерть
До 1862