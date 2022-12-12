Семен Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Елисеевич

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Место рождения

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

До 1862

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Елисей Ананьевич

Мать: не указана

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Гражданство
С 1801
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1801
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
1801
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Между 1817 и 1826

Жена: Прасковья Фоминична

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Орлов Александр Семенович

Мать ребёнка: Прасковья Фоминична

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
До 1862
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Мещанин
Похороны
До 1862
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
До 1862
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
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