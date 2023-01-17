Орлов Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Александр Семенович

Орлов Александр Семенович

avatar

Место рождения

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1862

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Гражданство
С 1826
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Россия
Рождение
1826

Отец: Семен Елисеевич

Мать: Прасковья Фоминична

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1826
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
1826
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Между 1843 и 1847

Жена: Орлова Акулина Потаповна

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Корявко Наталья Александровна

Мать ребёнка: Орлова Акулина Потаповна

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
До 1862
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Мещанин
Смерть
После 1862
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
До 1862
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close