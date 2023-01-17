Орлов Александр Семенович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Гражданство
С 1826
Россия
Рождение
1826
Отец: Семен Елисеевич
Мать: Прасковья Фоминична
Место жительства
С 1826
Крещение
1826
Бракосочетание
Между 1843 и 1847
Жена: Орлова Акулина Потаповна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Корявко Наталья Александровна
Мать ребёнка: Орлова Акулина Потаповна
Работа или профессия
До 1862
Мещанин
Смерть
После 1862
Похороны
До 1862