Снопковский Цезарий Яковлевич 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Снопковский Цезарий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Снопковский (Костенко) Яков Федорович

Мать: Снопковская (Могильницкая) Мария

Бракосочетание
16.10.1849 ст.

Жена: Снопковская (Старжинская) Камилла Стефановна

Погребище, Вінницька область
Костел Непорочного Зачатия Девы Марии
Рождение ребёнка
18.06.1855 ст.

Сын: Снопковский Антоний Цезарьевич

Мать ребёнка: Снопковская (Старжинская) Камилла Стефановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
15.12.1857 ст.

Сын: Снопковский Франциск Цезарьевич

Мать ребёнка: Снопковская (Старжинская) Камилла Стефановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
25.02.1859 ст.

Дочь: Снопковская Элеонора Цезарьевна

Мать ребёнка: Снопковская (Старжинская) Камилла Стефановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
21.12.1864 ст.

Сын: Снопковский Матеуш Цезарьевич

Мать ребёнка: Снопковская (Старжинская) Камилла Стефановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
04.04.1869 ст.

Сын: Снопковский Иосиф Цезарьевич

Мать ребёнка: Снопковская (Старжинская) Камилла Стефановна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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