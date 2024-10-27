Снопковский Цезарий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
16.10.1849 ст.
Костел Непорочного Зачатия Девы Марии
Рождение ребёнка
18.06.1855 ст.
Сын: Снопковский Антоний Цезарьевич
Мать ребёнка: Снопковская (Старжинская) Камилла Стефановна
Рождение ребёнка
15.12.1857 ст.
Сын: Снопковский Франциск Цезарьевич
Мать ребёнка: Снопковская (Старжинская) Камилла Стефановна
Рождение ребёнка
25.02.1859 ст.
Дочь: Снопковская Элеонора Цезарьевна
Мать ребёнка: Снопковская (Старжинская) Камилла Стефановна
Рождение ребёнка
21.12.1864 ст.
Сын: Снопковский Матеуш Цезарьевич
Мать ребёнка: Снопковская (Старжинская) Камилла Стефановна
Рождение ребёнка
04.04.1869 ст.
Сын: Снопковский Иосиф Цезарьевич
Мать ребёнка: Снопковская (Старжинская) Камилла Стефановна
Смерть
Неизвестно