Снопковская (Могильницкая) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снопковская (Могильницкая) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1803

Муж: Снопковский (Костенко) Яков Федорович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Снопковский Филип Яковлевич

Отец ребёнка: Снопковский (Костенко) Яков Федорович

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Снопковский Сильвестр Яковлевич

Отец ребёнка: Снопковский (Костенко) Яков Федорович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Снопковская Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Снопковский (Костенко) Яков Федорович

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Снопковская Домникия Яковлевна

Отец ребёнка: Снопковский (Костенко) Яков Федорович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Снопковский Цезарий Яковлевич

Отец ребёнка: Снопковский (Костенко) Яков Федорович

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Снопковская Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Снопковский (Костенко) Яков Федорович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Снопковский Ян Яковлевич

Отец ребёнка: Снопковский (Костенко) Яков Федорович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Красновская (Снопковская) Цицилия Яковлевна

Отец ребёнка: Снопковский (Костенко) Яков Федорович

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Линевич (Снопковская) Марианна (Мария) Яковлевна

Отец ребёнка: Снопковский (Костенко) Яков Федорович

Смерть
Неизвестно

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