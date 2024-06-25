Снопковская (Могильницкая) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1803
Рождение ребёнка
1803
Сын: Снопковский Филип Яковлевич
Отец ребёнка: Снопковский (Костенко) Яков Федорович
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Снопковский Сильвестр Яковлевич
Отец ребёнка: Снопковский (Костенко) Яков Федорович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Снопковская Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Снопковский (Костенко) Яков Федорович
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Снопковская Домникия Яковлевна
Отец ребёнка: Снопковский (Костенко) Яков Федорович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Снопковский Цезарий Яковлевич
Отец ребёнка: Снопковский (Костенко) Яков Федорович
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Снопковская Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Снопковский (Костенко) Яков Федорович
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Снопковский (Костенко) Яков Федорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Красновская (Снопковская) Цицилия Яковлевна
Отец ребёнка: Снопковский (Костенко) Яков Федорович
Рождение ребёнка
Около 1836
Смерть
Неизвестно