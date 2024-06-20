Снопковская (Старжинская) Камилла Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снопковская (Старжинская) Камилла Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1849 ст.

Муж: Снопковский Цезарий Яковлевич

Погребище, Вінницька область
Костел Непорочного Зачатия Девы Марии
Рождение ребёнка
18.06.1855 ст.

Сын: Снопковский Антоний Цезарьевич

Отец ребёнка: Снопковский Цезарий Яковлевич

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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