Снопковская (Старжинская) Камилла Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1849 ст.
Костел Непорочного Зачатия Девы Марии
Рождение ребёнка
18.06.1855 ст.
Сын: Снопковский Антоний Цезарьевич
Отец ребёнка: Снопковский Цезарий Яковлевич
Смерть
Неизвестно