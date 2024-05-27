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Мещеряков Николай Дмитриевич

Место рождения

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

Дата рождения

04.08.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1934

Отец: Мещеряков Дмитрий Николаевич

Мать: Мещерякова (Хрущева) Анна Агеевна

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Александр Николаевич

Мать ребёнка: (Мещерякова) Валентина Тимофеевна

Рождение ребёнка
25.08.1961

Сын: Мещеряков Евгений Николаевич

Мать ребёнка: (Мещерякова) Валентина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Мещеряков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: (Мещерякова) Валентина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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