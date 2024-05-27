Мещеряков Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Александр Николаевич
Мать ребёнка: (Мещерякова) Валентина Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.08.1961
Сын: Мещеряков Евгений Николаевич
Мать ребёнка: (Мещерякова) Валентина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Мещеряков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: (Мещерякова) Валентина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно