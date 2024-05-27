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Мещеряков Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Мещеряков Николай Петрович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мещерякова (Хрущева) Анна Агеевна

Рождение ребёнка
04.08.1934

Сын: Мещеряков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Мещерякова (Хрущева) Анна Агеевна

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Мещеряков Валентин Дмитриевич

Мать ребёнка: Мещерякова (Хрущева) Анна Агеевна

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Мещеряков Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Мещерякова (Хрущева) Анна Агеевна

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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