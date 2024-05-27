Мещеряков Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Мещеряков Николай Петрович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1934
Сын: Мещеряков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Мещерякова (Хрущева) Анна Агеевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Мещеряков Валентин Дмитриевич
Мать ребёнка: Мещерякова (Хрущева) Анна Агеевна
Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1941
Сын: Мещеряков Леонид Дмитриевич
Мать ребёнка: Мещерякова (Хрущева) Анна Агеевна
Смерть
Неизвестно