Мещерякова (Хрущева) Анна Агеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова (Хрущева) Анна Агеевна

Место рождения

Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

22.08.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1911

Отец: Хрущев Аггей Кузьмич (Космин)

Мать: Хрущева (Стафеева) Наталья Степановна

Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещеряков Дмитрий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1934

Сын: Мещеряков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Мещеряков Дмитрий Николаевич

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Мещеряков Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Мещеряков Дмитрий Николаевич

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Мещеряков Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Мещеряков Дмитрий Николаевич

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

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