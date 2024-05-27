Мещерякова (Хрущева) Анна Агеевна
Место рождения
Дата рождения22.08.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1934
Сын: Мещеряков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Мещеряков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Мещеряков Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Мещеряков Дмитрий Николаевич
Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1941
Сын: Мещеряков Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Мещеряков Дмитрий Николаевич
Смерть
Неизвестно