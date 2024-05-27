(Мещерякова) Валентина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мещерякова) Валентина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1941

Дата смерти

26.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мещеряков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.08.1961

Сын: Мещеряков Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Мещеряков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1964

Сын: Мещеряков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Мещеряков Николай Дмитриевич

Смерть
26.01.1993

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