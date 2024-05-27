(Мещерякова) Валентина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1941
Дата смерти26.01.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Мещеряков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.08.1961
Сын: Мещеряков Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Мещеряков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1964
Сын: Мещеряков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Мещеряков Николай Дмитриевич
Смерть
26.01.1993