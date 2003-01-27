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Muehlberger Theodor Карлович

Место рождения

Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

07.01.1912

Дата смерти

27.01.2003

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1912

Отец: Muehlberger Johann Георгович

Мать: (Rein) Catharina Elisabeth

Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
08.01.1912
Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.12.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Werner) Dorothea

Рождение ребёнка
08.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Werner) Dorothea

Рождение ребёнка
22.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Werner) Dorothea

Рождение ребёнка
31.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Werner) Dorothea

Рождение ребёнка
20.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Werner) Dorothea

Рождение ребёнка
06.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Werner) Dorothea

Смерть
27.01.2003

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