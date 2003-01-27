Muehlberger Theodor Карлович
Место рождения
Дата рождения07.01.1912
Дата смерти27.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1912
Крещение
08.01.1912
Рождение ребёнка
17.12.1944
Рождение ребёнка
08.12.1946
Рождение ребёнка
22.03.1949
Рождение ребёнка
31.10.1951
Рождение ребёнка
20.06.1953
Рождение ребёнка
06.03.1964
Смерть
27.01.2003