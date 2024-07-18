Muehlberger Johann Georg
Место рождения
Дата рождения04.07.1909
Дата смерти18.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1909
Крещение
13.09.1909
Рождение ребёнка
13.09.1939
Рождение ребёнка
23.09.1939
Рождение ребёнка
1941
Сын: Muehlberger Waldemar
Мать ребёнка: Emma Карловна
Рождение ребёнка
04.08.1947
Рождение ребёнка
29.01.1951
Смерть
18.01.1987