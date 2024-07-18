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Muehlberger Johann Georg

Место рождения

Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

04.07.1909

Дата смерти

18.01.1987

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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1941 г.р.
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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1909

Отец: Muehlberger Johann Георгович

Мать: (Rein) Catharina Elisabeth

Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
13.09.1909
Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Emma Карловна

Рождение ребёнка
23.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Emma Карловна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Muehlberger Waldemar

Мать ребёнка: Emma Карловна

Рождение ребёнка
04.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Emma Карловна

Рождение ребёнка
29.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Emma Карловна

Смерть
18.01.1987

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