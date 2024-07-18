Emma Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1911
Дата смерти07.01.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1939
Рождение ребёнка
23.09.1939
Рождение ребёнка
1941
Сын: Muehlberger Waldemar
Отец ребёнка: Muehlberger Johann Georg
Рождение ребёнка
04.08.1947
Рождение ребёнка
29.01.1951
Смерть
07.01.1962