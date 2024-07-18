Emma Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Emma Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1911

Дата смерти

07.01.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1941 г.р.
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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Muehlberger Johann Georg

Рождение ребёнка
23.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Muehlberger Johann Georg

Рождение ребёнка
1941

Сын: Muehlberger Waldemar

Отец ребёнка: Muehlberger Johann Georg

Рождение ребёнка
04.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Muehlberger Johann Georg

Рождение ребёнка
29.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Muehlberger Johann Georg

Смерть
07.01.1962

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