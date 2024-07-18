Muehlberger August
Место рождения
Дата рождения13.12.1906
Дата смерти03.03.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1906
Крещение
01.01.1907
Рождение ребёнка
04.10.1929
Рождение ребёнка
1933
Сын: Muehlberger August
Мать ребёнка: (Mai) Trima
Рождение ребёнка
01.06.1940
Рождение ребёнка
11.03.1942
Смерть
03.03.1964