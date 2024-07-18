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Muehlberger August

Место рождения

Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

13.12.1906

Дата смерти

03.03.1964

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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1933 г.р.
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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1906

Отец: Muehlberger Johann Георгович

Мать: (Rein) Catharina Elisabeth

Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
01.01.1907
Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Mai) Trima

Рождение ребёнка
1933

Сын: Muehlberger August

Мать ребёнка: (Mai) Trima

Рождение ребёнка
01.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Mai) Trima

Рождение ребёнка
11.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Mai) Trima

Смерть
03.03.1964

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