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Muehlberger August

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Muehlberger August

Мать: (Mai) Trima

Рождение ребёнка
09.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1990

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