(Mai) Trima — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Mai) Trima

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1907

Дата смерти

06.08.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1933 г.р.
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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Muehlberger August

Рождение ребёнка
1933

Сын: Muehlberger August

Отец ребёнка: Muehlberger August

Рождение ребёнка
01.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Muehlberger August

Рождение ребёнка
11.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Muehlberger August

Смерть
06.08.1984

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