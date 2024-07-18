(Mai) Trima
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1907
Дата смерти06.08.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1929
Рождение ребёнка
1933
Сын: Muehlberger August
Отец ребёнка: Muehlberger August
Рождение ребёнка
01.06.1940
Рождение ребёнка
11.03.1942
Смерть
06.08.1984