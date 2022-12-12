Синицын Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицын Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1946

Сын: Синицын Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Синицына Раиса Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1985
Ашукино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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