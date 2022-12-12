Синицын Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1946
Сын: Синицын Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Синицына Раиса Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1985
Ашукино, Пушкинский муниципальный район, Московская область