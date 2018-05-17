Синицын Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1946
Дата смерти17.05.2018
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1946
Отец: Синицын Николай Иванович
Мать: Синицына Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
07.06.1969
Дочь: Немкова Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Синицына Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
15.08.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синицына Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синицына Ольга Ивановна
Смерть
17.05.2018
Ашукино, Пушкинский муниципальный район, Московская область