Синицын Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицын Алексей Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.04.1946

Дата смерти

17.05.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1946

Отец: Синицын Николай Иванович

Мать: Синицына Раиса Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.06.1969

Дочь: Немкова Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Синицына Ольга Ивановна

Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синицына Ольга Ивановна

Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицына Ольга Ивановна

Смерть
17.05.2018
Ашукино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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