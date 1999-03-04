Синицына (Евсеева) Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.09.1909
Дата смерти04.03.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1946
Сын: Синицын Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Синицын Николай Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.03.1999
Ашукино, Пушкинский муниципальный район, Московская область