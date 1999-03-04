Синицына (Евсеева) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына (Евсеева) Раиса Ивановна

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Место рождения

Красное Заречье, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

01.09.1909

Дата смерти

04.03.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное Заречье, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.04.1946

Сын: Синицын Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Синицын Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.03.1999
Ашукино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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