Эсаулова Александра Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1883 ст.
Дочь: Ольга Георгиева
Отец ребёнка: Есаулов Егор (Георгий) Устинов
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) №57/16.06/17/Ольга/поч.Князевский/Георгий Устинов Эс+Александра Прокопьева, правосл. В:брат его кр.Лаврентия дочь девица Татьяна
Восприемник
19.12.1883 ст.
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) восприемница у дочери Анастасии - Ивана Саввина Эс и Александры Григорьевой
Рождение ребёнка
25.11.1884 ст.
Сын: Эсаулов Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Есаулов Егор (Георгий) Устинов
МК 1884 Бахта, Троицкая (237/226/41, 1-72) №137/25.11/25/Николай/поч.Княз/кр.Георгий Устинов Эсаулов+Александра Прокопьева, правосл В:Югринской вол, дер.Хохломский кр.Леонтий Прокопьев Хохлов
Восприемник
17.08.1885 ст.
МК 1885 Бахта, Троицкая (237/226/75, 1-79) у дочери Евдокии - брата мужа Евстафия Устинова Эс и Параскевы Алескеевой
Рождение ребёнка
14.04.1886 ст.
Отец ребёнка: Есаулов Егор (Георгий) Устинов
МК 1886 Бахта, Троицкая (237/226/113, 520-612) №35/14.04/15/Иоанн/поч.Князевский/кр.Георгий Устинов Эс+Александра Прокопьева В:Быстрицк приход, д.Юрьи Масленникова кр.Андриан Павлов Криныцын
Рождение ребёнка
Вычислено ?.11.1887 ст.
Отец ребёнка: Есаулов Егор (Георгий) Устинов
Рождение ребёнка
10.08.1889 ст.
Сын: Эсаулов Андреян (Адриан) Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Есаулов Егор (Георгий) Устинов
МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) №74/10.08/12/Адриан/поч.Княз/Егор Устинов Эс+Александра Прокопьева В: племянник его Василий Евстафьевич Эс
Рождение ребёнка
19.03.1891 ст.
Сын: Эсаулов Василий Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Есаулов Егор (Георгий) Устинов
МК 1891 Бахта, Троицкая (237/226/306, 1-94) №31/19.03/21/Василий/поч.Кн/Егор Устинов Эс+Александра Прокопьева В: племянник их кр.Александр Евстафьевич ЭС
Рождение ребёнка
?.09.1892 ст.
Сын: Эсаулов Гурий Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Есаулов Егор (Георгий) Устинов
МК 1892 Бахта, Троицкая (237/226/343, 61-155) №95/2.?.09/23/Гурий/поч.Кн/Егор Устинов Эс+Александра Прокопьева В: племянник их кр.Александр Евстафьевич Эс
Смерть
Неизвестно