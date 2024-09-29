Есаулов Егор (Георгий) Устинов
Место рождения
Дата рождения1849 ст.
Дата смерти07.11.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1849 ст.
Отец: Есаулов Устин Григорьев
Мать: Есаулова Марфа Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
1869 ст.
ИР 1869
Рождение ребёнка
16.06.1883 ст.
Дочь: Ольга Георгиева
Мать ребёнка: Эсаулова Александра Прокопьева
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) №57/16.06/17/Ольга/поч.Князевский/Георгий Устинов Эс+Александра Прокопьева, правосл. В:брат его кр.Лаврентия дочь девица Татьяна
Поручитель
29.09.1884 ст.
МК 1884 Бахта, Троицкая (237/226/41, 1-72) в браке Артемия Максимовича Эсаулова и Анастасии Васильевны Губкиной
Рождение ребёнка
25.11.1884 ст.
Сын: Эсаулов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Эсаулова Александра Прокопьева
МК 1884 Бахта, Троицкая (237/226/41, 1-72) №137/25.11/25/Николай/поч.Княз/кр.Георгий Устинов Эсаулов+Александра Прокопьева, правосл В:Югринской вол, дер.Хохломский кр.Леонтий Прокопьев Хохлов
Рождение ребёнка
14.04.1886 ст.
Мать ребёнка: Эсаулова Александра Прокопьева
МК 1886 Бахта, Троицкая (237/226/113, 520-612) №35/14.04/15/Иоанн/поч.Князевский/кр.Георгий Устинов Эс+Александра Прокопьева В:Быстрицк приход, д.Юрьи Масленникова кр.Андриан Павлов Криныцын
Рождение ребёнка
Вычислено ?.11.1887 ст.
Мать ребёнка: Эсаулова Александра Прокопьева
Поручитель
19.02.1888 ст.
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) по невесте Николай Стефанов Эс и Вера Егорова Садакова
Поручитель
19.04.1889 ст.
по жениху МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) №11/19.04/поч.Княз/Константин Максимов Эс, 2 брак, 38 лет + Щербининская вол, д.Богородской, Филейского прихода кр.девица Анна Иванова Костина 2... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1889 ст.
Сын: Эсаулов Андреян (Адриан) Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: Эсаулова Александра Прокопьева
МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) №74/10.08/12/Адриан/поч.Княз/Егор Устинов Эс+Александра Прокопьева В: племянник его Василий Евстафьевич Эс
Рождение ребёнка
19.03.1891 ст.
Сын: Эсаулов Василий Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: Эсаулова Александра Прокопьева
МК 1891 Бахта, Троицкая (237/226/306, 1-94) №31/19.03/21/Василий/поч.Кн/Егор Устинов Эс+Александра Прокопьева В: племянник их кр.Александр Евстафьевич ЭС
Рождение ребёнка
?.09.1892 ст.
Сын: Эсаулов Гурий Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: Эсаулова Александра Прокопьева
МК 1892 Бахта, Троицкая (237/226/343, 61-155) №95/2.?.09/23/Гурий/поч.Кн/Егор Устинов Эс+Александра Прокопьева В: племянник их кр.Александр Евстафьевич Эс
Смерть
07.11.1906 ст.
МК 1906 с.Бахта ц.Троицкая (237/226/670) 07.11/9погреб/поч.Князевский/ кр Георгий Устинов Эсаулов 57 лет от воспаления легких