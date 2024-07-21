(Эсаулова) Ольга Георгиева
Место рождения
Дата рождения16.06.1883 ст.
Дата смерти12.08.1883 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.06.1883 ст.
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) №57/16.06/17/Ольга/поч.Князевский/Георгий Устинов Эс+Александра Прокопьева, правосл. В:брат его кр.Лаврентия дочь девица Татьяна
Смерть
12.08.1883 ст.
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) 12.08/15/2 мес от поноса (массово умирали от него, может, отравление какое)