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(Эсаулова) Ольга Георгиева

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

16.06.1883 ст.

Дата смерти

12.08.1883 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1883 ст.

Отец: Есаулов Егор (Георгий) Устинов

Мать: Эсаулова Александра Прокопьева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) №57/16.06/17/Ольга/поч.Князевский/Георгий Устинов Эс+Александра Прокопьева, правосл. В:брат его кр.Лаврентия дочь девица Татьяна
Смерть
12.08.1883 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) 12.08/15/2 мес от поноса (массово умирали от него, может, отравление какое)

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