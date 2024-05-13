Сорокин Никифор Харитонович 31.05.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокин Никифор Харитонович

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

31.05.1898

Дата смерти

30.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1898

Отец: Сорокин Харитон Федорович

Мать: Сорокина Ульяна Петровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
10.06.1898
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
10.02.1916

Жена: Сорокина (Головачева) Прасковья Емельяновна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.06.1917

Дочь: (Сорокина) Агрипина Никифоровна

Мать ребёнка: Сорокина (Головачева) Прасковья Емельяновна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.10.1921

Сын: Сорокин Егор Никифорович

Мать ребёнка: Сорокина (Головачева) Прасковья Емельяновна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1922
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.06.1923

Дочь: (Сорокина) Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Сорокина (Головачева) Прасковья Емельяновна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Сорокин Степан Никифорович

Мать ребёнка: Сорокина (Головачева) Прасковья Емельяновна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.01.1929

Дочь: (Сорокина) Клавдия Никифоровна

Мать ребёнка: Сорокина (Головачева) Прасковья Емельяновна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.09.1931

Сын: Сорокин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Сорокина (Головачева) Прасковья Емельяновна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Сорокина) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Сорокина (Головачева) Прасковья Емельяновна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.08.1938

Сын: Сорокин Петр Никифорович

Мать ребёнка: Сорокина (Головачева) Прасковья Емельяновна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
30.04.1945
Похороны
30.04.1945
Германия

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