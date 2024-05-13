Сорокин Никифор Харитонович
Место рождения
Дата рождения31.05.1898
Дата смерти30.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1898
Место жительства
Неизвестно
Крещение
10.06.1898
Бракосочетание
10.02.1916
Рождение ребёнка
15.06.1917
Дочь: (Сорокина) Агрипина Никифоровна
Мать ребёнка: Сорокина (Головачева) Прасковья Емельяновна
Рождение ребёнка
15.10.1921
Мать ребёнка: Сорокина (Головачева) Прасковья Емельяновна
Место жительства
1922
Рождение ребёнка
27.06.1923
Дочь: (Сорокина) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Сорокина (Головачева) Прасковья Емельяновна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Сорокин Степан Никифорович
Мать ребёнка: Сорокина (Головачева) Прасковья Емельяновна
Рождение ребёнка
?.01.1929
Дочь: (Сорокина) Клавдия Никифоровна
Мать ребёнка: Сорокина (Головачева) Прасковья Емельяновна
Рождение ребёнка
?.09.1931
Мать ребёнка: Сорокина (Головачева) Прасковья Емельяновна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Сорокина) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Сорокина (Головачева) Прасковья Емельяновна
Рождение ребёнка
?.08.1938
Мать ребёнка: Сорокина (Головачева) Прасковья Емельяновна
Смерть
30.04.1945
Похороны
30.04.1945
Германия