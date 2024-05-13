Сорокина (Головачева) Прасковья Емельяновна 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокина (Головачева) Прасковья Емельяновна

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
10.02.1916

Муж: Сорокин Никифор Харитонович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.06.1917

Дочь: (Сорокина) Агрипина Никифоровна

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Харитонович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.10.1921

Сын: Сорокин Егор Никифорович

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Харитонович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.06.1923

Дочь: (Сорокина) Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Харитонович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Сорокин Степан Никифорович

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Харитонович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.01.1929

Дочь: (Сорокина) Клавдия Никифоровна

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Харитонович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.09.1931

Сын: Сорокин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Харитонович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Сорокина) Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Харитонович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.08.1938

Сын: Сорокин Петр Никифорович

Отец ребёнка: Сорокин Никифор Харитонович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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