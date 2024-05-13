Сорокина (Головачева) Прасковья Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.02.1916
Рождение ребёнка
15.06.1917
Дочь: (Сорокина) Агрипина Никифоровна
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Харитонович
Рождение ребёнка
15.10.1921
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Харитонович
Рождение ребёнка
27.06.1923
Дочь: (Сорокина) Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Харитонович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Сорокин Степан Никифорович
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Харитонович
Рождение ребёнка
?.01.1929
Дочь: (Сорокина) Клавдия Никифоровна
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Харитонович
Рождение ребёнка
?.09.1931
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Харитонович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Сорокина) Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Харитонович
Рождение ребёнка
?.08.1938
Отец ребёнка: Сорокин Никифор Харитонович
Смерть
Неизвестно