Сорокин Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения?.09.1931
Дата смерти17.09.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина (Зензирова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
14.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина (Зензирова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1958
Мать ребёнка: Сорокина (Зензирова) Анна Ивановна
Смерть
17.09.2004