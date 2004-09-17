Сорокин Иван Никифорович ?.09.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокин Иван Никифорович

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

?.09.1931

Дата смерти

17.09.2004

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1931

Отец: Сорокин Никифор Харитонович

Мать: Сорокина (Головачева) Прасковья Емельяновна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина (Зензирова) Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина (Зензирова) Анна Ивановна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина (Зензирова) Анна Ивановна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1958

Сын: Сорокин Виталий Иванович

Мать ребёнка: Сорокина (Зензирова) Анна Ивановна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
17.09.2004
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

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