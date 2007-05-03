Сорокина (Зензирова) Анна Ивановна 15.02.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокина (Зензирова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1933

Дата смерти

03.05.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Иван Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Иван Никифорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Иван Никифорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1958

Сын: Сорокин Виталий Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Никифорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
03.05.2007
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

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