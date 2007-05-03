Сорокина (Зензирова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1933
Дата смерти03.05.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
14.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Сорокин Иван Никифорович
Смерть
03.05.2007