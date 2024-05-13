Сорокина Ульяна Петровна
Место рожденияКурская губерния, Российская империя
Дата рождения1870
Дата смерти16.02.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Курская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1898
Сын: Сорокин Никифор Харитонович
Отец ребёнка: Сорокин Харитон Федорович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Сорокина) Евдокия Харитоновна
Отец ребёнка: Сорокин Харитон Федорович
Смерть
16.02.1910
Похороны
18.02.1910