Сорокина Ульяна Петровна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокина Ульяна Петровна

Место рождения

Курская губерния, Российская империя

Дата рождения

1870

Дата смерти

16.02.1910

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Харитон Федорович

Курская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.05.1898

Сын: Сорокин Никифор Харитонович

Отец ребёнка: Сорокин Харитон Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Сорокина) Евдокия Харитоновна

Отец ребёнка: Сорокин Харитон Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
16.02.1910
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
18.02.1910
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

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