Колосов Константин Калинникович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Колосов Калина (Калиник) Акимович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1903
Сын: Колосов Григорий Константинович
Мать ребёнка: Колосова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Колосов Дорофей Константинович
Мать ребёнка: Колосова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Колосов Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Колосова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Галина Константиновна
Мать ребёнка: Колосова Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно