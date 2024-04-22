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Колосов Константин Калинникович

Место рождения

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Колосов Калина (Калиник) Акимович

Мать: ?

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Колосов Григорий Константинович

Мать ребёнка: Колосова Елизавета Ивановна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Колосов Дорофей Константинович

Мать ребёнка: Колосова Елизавета Ивановна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Колосов Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Колосова Елизавета Ивановна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Галина Константиновна

Мать ребёнка: Колосова Елизавета Ивановна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Елизавета Ивановна

Смерть
Неизвестно
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