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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Колосов Константин Калинникович

Отец ребёнка: Колосов Калина (Калиник) Акимович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Колосов Пётр Калинникович

Отец ребёнка: Колосов Калина (Калиник) Акимович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Колосов Иван Калинникович

Отец ребёнка: Колосов Калина (Калиник) Акимович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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