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Колосова Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Колосов Григорий Константинович

Отец ребёнка: Колосов Константин Калинникович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Колосов Дорофей Константинович

Отец ребёнка: Колосов Константин Калинникович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Колосов Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Колосов Константин Калинникович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Галина Константиновна

Отец ребёнка: Колосов Константин Калинникович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Константин Калинникович

Смерть
Неизвестно
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