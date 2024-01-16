Колосова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Колосов Григорий Константинович
Отец ребёнка: Колосов Константин Калинникович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Колосов Дорофей Константинович
Отец ребёнка: Колосов Константин Калинникович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Колосов Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Колосов Константин Калинникович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Галина Константиновна
Отец ребёнка: Колосов Константин Калинникович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно