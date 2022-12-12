Витушешников Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1785
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Витушешников Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Витушешникова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Витушешникова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Витушешников Осип Иванович
Мать ребёнка: Витушешникова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1785