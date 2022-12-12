Витушешников Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витушешников Иван Григорьевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1785

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Витушешников Григорий

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Витушешникова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Витушешникова Мария Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Витушешников Осип Иванович

Мать ребёнка: Витушешникова Мария Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Витушешникова Мария Михайловна

Смерть
До 1785
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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