Витушешников Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВитушешников Григорий

Витушешников Григорий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Витушешникова Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Витушешникова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витушешников Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close