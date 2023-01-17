Витушешникова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витушешникова Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Витушешникова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Витушешников Иван Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Витушешников Осип Иванович

Отец ребёнка: Витушешников Иван Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Витушешников Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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