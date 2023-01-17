Витушешникова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Витушешникова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Витушешников Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Витушешников Осип Иванович
Отец ребёнка: Витушешников Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно