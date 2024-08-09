Марфа Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смерти1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Авдотья Киприанова
Отец ребёнка: Киприян Кондратьев
д.Копылово
Рождение ребёнка
1726
Сын: Федор Киприянов
Отец ребёнка: Киприян Кондратьев
д.Копылово
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Евдокия Киприянова
Отец ребёнка: Киприян Кондратьев
д.Копылово
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Фекла Киприянова
Отец ребёнка: Киприян Кондратьев
д.Копылово
Рождение ребёнка
1731
Сын: Степан Киприянов
Отец ребёнка: Киприян Кондратьев
д.Копылово
Смерть
1760