Марфа Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Кирилова

Марфа Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Дочь: Авдотья Киприанова

Отец ребёнка: Киприян Кондратьев

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1726

Сын: Федор Киприянов

Отец ребёнка: Киприян Кондратьев

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Евдокия Киприянова

Отец ребёнка: Киприян Кондратьев

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Фекла Киприянова

Отец ребёнка: Киприян Кондратьев

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1731

Сын: Степан Киприянов

Отец ребёнка: Киприян Кондратьев

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
1760

Мы используем куки для улучшения работы сайта.