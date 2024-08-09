Федор Киприянов
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Киприян Кондратьев
Мать: Марфа Кирилова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1750
Сын: Трофим Федоров
Мать ребёнка: Прасковья Федотова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1753
Сын: Семен Федоров
Мать ребёнка: Прасковья Федотова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Фекла Федорова
Мать ребёнка: Прасковья Федотова
д.Копылово
Смерть
Неизвестно