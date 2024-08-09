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Федор Киприянов

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Место рождения

Копылово, Клин, Московская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Киприян Кондратьев

Мать: Марфа Кирилова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1750

Сын: Трофим Федоров

Мать ребёнка: Прасковья Федотова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1753

Сын: Семен Федоров

Мать ребёнка: Прасковья Федотова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Фекла Федорова

Мать ребёнка: Прасковья Федотова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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