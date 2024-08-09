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Киприян Кондратьев

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Место рождения

Копылово, Клин, Московская область

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Кондрат

Мать: не указана

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1718

Дочь: Авдотья Киприанова

Мать ребёнка: Марфа Кирилова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1726

Сын: Федор Киприянов

Мать ребёнка: Марфа Кирилова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Евдокия Киприянова

Мать ребёнка: Марфа Кирилова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Фекла Киприянова

Мать ребёнка: Марфа Кирилова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1731

Сын: Степан Киприянов

Мать ребёнка: Марфа Кирилова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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