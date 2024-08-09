Киприян Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Авдотья Киприанова
Мать ребёнка: Марфа Кирилова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1726
Сын: Федор Киприянов
Мать ребёнка: Марфа Кирилова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Евдокия Киприянова
Мать ребёнка: Марфа Кирилова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Фекла Киприянова
Мать ребёнка: Марфа Кирилова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1731
Сын: Степан Киприянов
Мать ребёнка: Марфа Кирилова
д.Копылово
Смерть
Неизвестно