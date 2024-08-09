Прасковья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Федотова

Прасковья Федотова

Место рождения

Семчино, Клин, Московская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1750

Сын: Трофим Федоров

Отец ребёнка: Федор Киприянов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1753

Сын: Семен Федоров

Отец ребёнка: Федор Киприянов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Фекла Федорова

Отец ребёнка: Федор Киприянов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.