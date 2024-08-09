Прасковья Федотова
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Семчино
Рождение ребёнка
1750
Сын: Трофим Федоров
Отец ребёнка: Федор Киприянов
д.Копылово
Рождение ребёнка
1753
Сын: Семен Федоров
Отец ребёнка: Федор Киприянов
д.Копылово
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Фекла Федорова
Отец ребёнка: Федор Киприянов
д.Копылово
Смерть
Неизвестно