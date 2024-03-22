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Емельян Демидов

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

05.03.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Демид Никитин

Мать: Пелагея (Гаврилова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1849

Жена: Евдокия Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1855

Дочь: Татьяна Емельянова

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1856

Сын: Герасим ст

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1858

Дочь: Ксения Емельянова

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.05.1859

Сын: Котов Денис Емельянов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1861

Сын: Зюков Герасим Емельянов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1864

Дочь: Евдокия Емельянова

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
05.03.1873
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от водяной болезни
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