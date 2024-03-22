Емельян Демидов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти05.03.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Демид Никитин
Мать: Пелагея (Гаврилова)
Бракосочетание
04.02.1849
Жена: Евдокия Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1855
Дочь: Татьяна Емельянова
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
28.02.1856
Сын: Герасим ст
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
17.01.1858
Дочь: Ксения Емельянова
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
30.05.1859
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
03.03.1861
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
26.07.1864
Дочь: Евдокия Емельянова
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Смерть
05.03.1873
Причина смерти: от водяной болезни