Евдокия Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти21.01.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
04.02.1849
Муж: Емельян Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1855
Дочь: Татьяна Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Демидов
Рождение ребёнка
28.02.1856
Сын: Герасим ст
Отец ребёнка: Емельян Демидов
Рождение ребёнка
17.01.1858
Дочь: Ксения Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Демидов
Рождение ребёнка
30.05.1859
Отец ребёнка: Емельян Демидов
Рождение ребёнка
03.03.1861
Отец ребёнка: Емельян Демидов
Рождение ребёнка
26.07.1864
Дочь: Евдокия Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Демидов
Рождение ребёнка
10.06.1876
Сын: Иван (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
21.01.1888