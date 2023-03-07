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Евдокия Тимофеева

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Место рождения

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

21.01.1888

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: ?

Мать: ?

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1849

Муж: Емельян Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1855

Дочь: Татьяна Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1856

Сын: Герасим ст

Отец ребёнка: Емельян Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1858

Дочь: Ксения Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.05.1859

Сын: Котов Денис Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1861

Сын: Зюков Герасим Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1864

Дочь: Евдокия Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.06.1876

Сын: Иван (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
21.01.1888
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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