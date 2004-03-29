Лозовой Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лозовой Прокофий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1928

Дочь: Гриценко Елизавета Петровна (Прокофьевна)

Мать ребёнка: Лозовая Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лозовой Прокофий Прокофьевич

Мать ребёнка: Лозовая Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алисафаева Александра Прокофьевна

Мать ребёнка: Лозовая Фёкла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лозовая Фёкла Ивановна

Смерть
Неизвестно
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