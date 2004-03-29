Лозовой Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1928
Дочь: Гриценко Елизавета Петровна (Прокофьевна)
Мать ребёнка: Лозовая Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лозовой Прокофий Прокофьевич
Мать ребёнка: Лозовая Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алисафаева Александра Прокофьевна
Мать ребёнка: Лозовая Фёкла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лозовая Фёкла Ивановна
Смерть
Неизвестно