Гриценко (Лозовая) Елизавета Петровна (Прокофьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриценко (Лозовая) Елизавета Петровна (Прокофьевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1928

Дата смерти

29.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1928

Отец: Лозовой Прокофий

Мать: Лозовая Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Работа Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Гриценко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бураменская Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Гриценко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гриценко Алевтина Николаевна

Отец ребёнка: Гриценко Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриценко Николай Васильевич

Смерть
29.03.2004
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