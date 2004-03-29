Гриценко (Лозовая) Елизавета Петровна (Прокофьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1928
Дата смерти29.03.2004
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1928
Отец: Лозовой Прокофий
Мать: Лозовая Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Работа Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Гриценко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бураменская Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Гриценко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гриценко Алевтина Николаевна
Отец ребёнка: Гриценко Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.2004