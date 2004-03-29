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Гриценко Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1927

Дата смерти

11.11.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1927

Отец: Гриценко Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Работа Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Гриценко Елизавета Петровна (Прокофьевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бураменская Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Гриценко Елизавета Петровна (Прокофьевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гриценко Алевтина Николаевна

Мать ребёнка: Гриценко Елизавета Петровна (Прокофьевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриценко Елизавета Петровна (Прокофьевна)

Смерть
11.11.1990
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