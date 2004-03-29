Гриценко Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1927
Дата смерти11.11.1990
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1927
Отец: Гриценко Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Работа Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Гриценко Елизавета Петровна (Прокофьевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бураменская Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Гриценко Елизавета Петровна (Прокофьевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гриценко Алевтина Николаевна
Мать ребёнка: Гриценко Елизавета Петровна (Прокофьевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.1990