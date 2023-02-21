Лозовой Прокофий Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лозовой Прокофий
Мать: Лозовая Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лозовая Ольга Прокофьевна
Мать ребёнка: Лозовая Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лозовая Нелла Прокофьевна
Мать ребёнка: Лозовая Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лозовая Валентина
Смерть
Неизвестно