Лозовой Прокофий Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лозовой Прокофий Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лозовой Прокофий

Мать: Лозовая Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лозовая Ольга Прокофьевна

Мать ребёнка: Лозовая Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лозовая Нелла Прокофьевна

Мать ребёнка: Лозовая Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лозовая Валентина

Смерть
Неизвестно
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