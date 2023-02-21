Лозовая Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лозовая Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лозовая Ольга Прокофьевна

Отец ребёнка: Лозовой Прокофий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лозовая Нелла Прокофьевна

Отец ребёнка: Лозовой Прокофий Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лозовой Прокофий Прокофьевич

Смерть
Неизвестно