Алисафаева (Лозовая) Александра Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лозовой Прокофий
Мать: Лозовая Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Алисафаев Анатолий Рзабекович
Отец ребёнка: Алисафаев Рзабек Агабекович
Рождение ребёнка
28.03.1955
Сын: Алисафаев Олег Рзабекович
Отец ребёнка: Алисафаев Рзабек Агабекович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно