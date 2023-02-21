Алисафаева (Лозовая) Александра Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алисафаева (Лозовая) Александра Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лозовой Прокофий

Мать: Лозовая Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Алисафаев Анатолий Рзабекович

Отец ребёнка: Алисафаев Рзабек Агабекович

Рождение ребёнка
28.03.1955

Сын: Алисафаев Олег Рзабекович

Отец ребёнка: Алисафаев Рзабек Агабекович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алисафаев Рзабек Агабекович

Смерть
Неизвестно
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