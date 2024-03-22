Онищенко Андрей
Место рождения
Дата рождения29.11.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1874
Отец: Онищенко Хрисанф
Рождение ребёнка
22.12.1897
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Елена Сергеева
Рождение ребёнка
25.08.1900
Дочь: Наталия
Мать ребёнка: Елена Сергеева
Рождение ребёнка
29.08.1908
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Елена Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Сергеева
Смерть
Неизвестно