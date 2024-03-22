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Онищенко Андрей

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

29.11.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1874

Отец: Онищенко Хрисанф

Мать: Онищенко Ксения Онисимова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
22.12.1897

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Елена Сергеева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.08.1900

Дочь: Наталия

Мать ребёнка: Елена Сергеева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
29.08.1908

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Елена Сергеева

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Сергеева

Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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