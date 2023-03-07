Елена Сергеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1897
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Онищенко Андрей
Рождение ребёнка
25.08.1900
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Онищенко Андрей
Рождение ребёнка
29.08.1908
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Онищенко Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онищенко Андрей
Смерть
Неизвестно