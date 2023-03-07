Елена Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Сергеева

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Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
22.12.1897

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Онищенко Андрей

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.08.1900

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Онищенко Андрей

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
29.08.1908

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Онищенко Андрей

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онищенко Андрей

Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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