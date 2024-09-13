Спиридонова (Песоцкая) Маланья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Песоцкая) Маланья Петровна

Место рождения

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

01.01.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1872 ст.

Отец: Песоцкий Пётр Власович

Мать: Песоцкая Анастасия Ануфриевна

Бракосочетание
11.01.1898 ст.

Муж: Спиридонов Егор Васильевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1898 ст.

Дочь: Васечко (Спиридонова) Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Спиридонов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
24.09.1901 ст.

Сын: Спиридонов Игнатий Егорович

Отец ребёнка: Спиридонов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
11.07.1904 ст.

Сын: Спиридонов Гавриил Егорович

Отец ребёнка: Спиридонов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
07.12.1906 ст.

Сын: Спиридонов Павел Егорович

Отец ребёнка: Спиридонов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
21.02.1912 ст.

Сын: Спиридонов Парфён Егорович

Отец ребёнка: Спиридонов Егор Васильевич

Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.11.1915 ст.

Сын: Спиридонов Иван Егорович

Отец ребёнка: Спиридонов Егор Васильевич

Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.07.1917 ст.

Сын: Спиридонов Иван Егорович

Отец ребёнка: Спиридонов Егор Васильевич

Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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