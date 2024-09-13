Спиридонова (Песоцкая) Маланья Петровна
Место рожденияМихальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения01.01.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1872 ст.
Бракосочетание
11.01.1898 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1898 ст.
Дочь: Васечко (Спиридонова) Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Спиридонов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
24.09.1901 ст.
Сын: Спиридонов Игнатий Егорович
Отец ребёнка: Спиридонов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
11.07.1904 ст.
Сын: Спиридонов Гавриил Егорович
Отец ребёнка: Спиридонов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
07.12.1906 ст.
Сын: Спиридонов Павел Егорович
Отец ребёнка: Спиридонов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
21.02.1912 ст.
Сын: Спиридонов Парфён Егорович
Отец ребёнка: Спиридонов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.1915 ст.
Отец ребёнка: Спиридонов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
28.07.1917 ст.
Отец ребёнка: Спиридонов Егор Васильевич
Смерть
Неизвестно