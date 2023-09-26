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Спиридонов Георгий Васильевич

Место рождения

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

07.01.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1874 ст.

Отец: Спиридонов Василий Сергеевич

Мать: Спиридонова Мария Дмитриевна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
11.01.1898 ст.

Жена: Спиридонова Маланья Петровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1898 ст.

Дочь: Спиридонова Ирина Георгиевна

Мать ребёнка: Спиридонова Маланья Петровна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1901 ст.

Сын: Спиридонов Игнатий Георгиевич

Мать ребёнка: Спиридонова Маланья Петровна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1904 ст.

Сын: Спиридонов Гавриил Георгиевич

Мать ребёнка: Спиридонова Маланья Петровна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1906 ст.

Сын: Спиридонов Павел Георгиевич

Мать ребёнка: Спиридонова Маланья Петровна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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