Спиридонов Георгий Васильевич
Место рожденияМихальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения07.01.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.1874 ст.
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
11.01.1898 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1898 ст.
Дочь: Спиридонова Ирина Георгиевна
Мать ребёнка: Спиридонова Маланья Петровна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1901 ст.
Сын: Спиридонов Игнатий Георгиевич
Мать ребёнка: Спиридонова Маланья Петровна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1904 ст.
Сын: Спиридонов Гавриил Георгиевич
Мать ребёнка: Спиридонова Маланья Петровна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1906 ст.
Сын: Спиридонов Павел Георгиевич
Мать ребёнка: Спиридонова Маланья Петровна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно