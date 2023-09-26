Спиридонов Василий Сергеевич
Место рожденияМихальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1874 ст.
Сын: Спиридонов Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Спиридонова Мария Дмитриевна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1875 ст.
Сын: Спиридонов Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: Спиридонова Мария Дмитриевна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1877 ст.
Сын: Спиридонов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Спиридонова Мария Дмитриевна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1878 ст.
Дочь: Спиридонова Ефросинья Васильевна
Мать ребёнка: Спиридонова Мария Дмитриевна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1879 ст.
Сын: Спиридонов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Спиридонова Мария Дмитриевна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1883 ст.
Дочь: Спиридонова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Спиридонова Мария Дмитриевна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1886 ст.
Дочь: Спиридонова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Спиридонова Мария Дмитриевна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1892 ст.
Дочь: Спиридонова Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Спиридонова Мария Дмитриевна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно