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Спиридонов Василий Сергеевич

Место рождения

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1874 ст.

Сын: Спиридонов Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Спиридонова Мария Дмитриевна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1875 ст.

Сын: Спиридонов Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Спиридонова Мария Дмитриевна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1877 ст.

Сын: Спиридонов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Спиридонова Мария Дмитриевна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1878 ст.

Дочь: Спиридонова Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: Спиридонова Мария Дмитриевна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1879 ст.

Сын: Спиридонов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Спиридонова Мария Дмитриевна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1883 ст.

Дочь: Спиридонова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Спиридонова Мария Дмитриевна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1886 ст.

Дочь: Спиридонова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Спиридонова Мария Дмитриевна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1892 ст.

Дочь: Спиридонова Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Спиридонова Мария Дмитриевна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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