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Спиридонов Кузьма Васильевич

Место рождения

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

01.11.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1875 ст.

Отец: Спиридонов Василий Сергеевич

Мать: Спиридонова Мария Дмитриевна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
21.01.1901 ст.

Жена: Спиридонова Акулина Ивановна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1901 ст.

Дочь: Спиридонова Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Спиридонова Акулина Ивановна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1906 ст.

Дочь: Спиридонова Любовь Кузьминична

Мать ребёнка: Спиридонова Акулина Ивановна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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