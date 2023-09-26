Спиридонов Кузьма Васильевич
Место рожденияМихальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения01.11.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1875 ст.
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
21.01.1901 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1901 ст.
Дочь: Спиридонова Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Спиридонова Акулина Ивановна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1906 ст.
Дочь: Спиридонова Любовь Кузьминична
Мать ребёнка: Спиридонова Акулина Ивановна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно